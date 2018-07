Vitesse huurt wereldkampioen van Chelsea: ‘Ik heb goede verhalen gehoord’

Vitesse kan aankomend seizoen beschikken over Jake Clarke-Salter, zo maken de Arnhemmers bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige centrale verdediger wordt gehuurd van Chelsea en is na Khalid Karami, Rasmus Thelander, Oussama Darfalou en Max Clark de vijfde aanwinst in de selectie van de nieuwe trainer Leonid Slutsky.

Clarke-Salter debuteerde op 2 april 2016 in de hoofdmacht van Chelsea en speelde op 20 september van het afgelopen jaar zijn tweede en laatste duel voor the Blues. De twintigjarige Engelsman werd in het seizoen 2016/17 uitgeleend aan Bristol City en speelde het afgelopen halfjaar op huurbasis voor Sunderland. Ook maakte hij vorig jaar deel uit van het Engeland Onder-20 dat in India wereldkampioen werd.

Clarke-Salter geeft aan positieve dingen gehoord te hebben over zijn nieuwe werkgever: “Ik heb van verschillende jongens goede verhalen gehoord over Vitesse, onder andere van Lewis Baker en Izzy Brown. Ook de progressie die Matt Miazga heeft geboekt, maakt mij heel nieuwsgierig naar mijn kansen bij Vitesse. Ik wil mijn power combineren met voetballend vermogen.”

Ook technisch directeur Marc van Hintum heeft hoge verwachtingen: “Jake is een sterke en atletische verdediger. Kwaliteiten die we met het vertrek van Guram Kashia en Matt Miazga goed konden gebruiken. Jake is enorm gedreven en wil zijn visitekaartje in de Eredivisie afgeven.” Vitesse nam onlangs afscheid van Kashia en Miazga, die vorig seizoen belangrijk waren. Door de komst van Clarke-Salter en Thelander en de aanwezigheid van Maikel van der Werff en Arnold Kruiswijk zijn de posities centraal achter nu echter weer dubbel bezet.