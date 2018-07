Cocu wil ‘positieve’ filosofie implementeren: ‘Maar we zullen niet naïef zijn’

Phillip Cocu verraste menigeen door PSV vorige maand in te ruilen voor een dienstverband bij Fenerbahçe. De trainer van De Gele Kanaries legt uit dat hij bij de Turkse topclub zijn eigen denkwijze wil implementeren. “Mijn filosofie is altijd om de bal te hebben en positief voetbal te spelen. Maar we zullen niet naïef zijn. Ik weet dat we moeten winnen en resultaten moeten boeken.”

“We willen het spel domineren, waarbij creativiteit in de aanval erg belangrijk is”, vervolgt de oefenmeester, geciteerd door Fanatik. “De aanvallers hebben vrijheid nodig om creatief te zijn. We zullen als een geheel moeten handelen, waardoor we (Cocu en de rest van de technische staf, red.) proberen onze speelstijl over te brengen aan de spelers.”

Cocu benadrukt dat, om resultaten te boeken, men voor elkaar door het vuur moet gaan. “Soms kan het meer tijd kosten om de juiste oplossing te vinden. Als ik tijd nodig heb om de juiste beslissing te nemen, zou ik die tijd graag willen gebruiken. We willen ons niet haasten en geen fouten maken”, aldus Cocu, die ook samenwerkt met mensen die vorig seizoen werkzaam waren bij Fenerbahçe.

De trainer heeft lang nagedacht over de stap naar de topclub uit Istanbul en heeft ook enkele bekenden geraadpleegd. “Ik heb een gesprek gehad met Guus Hiddink en sprak met hem over Fenerbahçe. Ik nam ook contact op met Dirk Kuyt. Iedereen was positief over Fenerbahçe”, aldus Cocu, die mogelijk Jack Wilshere kan gaan begroeten, want de middenvelder wordt hardnekkig in verband gebracht met Fenerbahçe.