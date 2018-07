Guardiola ‘maakte carrière kapot’: ‘Overduidelijk dat hij Yaya niet mocht’

Yaya Touré fileerde Josep Guardiola begin juni in een interview met France Football door te stellen dat zijn voormalig coach bij Manchester City en Barcelona een manipulator was. De transfervrije middenvelder liet tevens doorschemeren dat de aversie van Guardiola richting de Ivoriaan wellicht met zijn afkomst te maken heeft. Emmanuel Eboué steunt zijn landgenoot.

"Als speler heb je soms een periode waarin je totaal niet kan werken met een trainer. En vanwege je toekomst, moet je verder", stelt de oud-verdediger van onder meer Arsenal in gesprek met ESPN. Eboué zag dat Touré het moeilijk had bij the Citizens. "Het was overduidelijk dat Guardiola Yaya, mijn broeder, niet mocht, dat stamde al uit de Barcelona-tijd."

"Het is de beste beslissing voor Yaya om weg te gaan uit het territorium van Guardiola, omdat hij zijn voetbalcarrière kapotmaakte. Ik geloof dat het laatste jaar van Yaya een hel was, want hij speelde niet voldoende. Voor iedere professional is dat verschrikkelijk. Als het er niet naar uitziet dat de relatie tussen speler en coach beter wordt, is het beter om verder te kijken."

"Yaya is een geweldige speler en een leider. Ik denk dat hij nog wel wat jaren op het hoogste niveau kan spelen. Hij is het soort speler die een wedstrijd kan doen kantelen", besluit Eboué. Touré heeft naar verluidt verschillende aanbiedingen op zak. Ook enkele Premier League-clubs zouden geïnteresseerd zijn in de 35-jarige middenvelder, waaronder West Ham United.