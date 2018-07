‘We hadden verwacht Balotelli hier te zien, zijn afwezigheid was niet gepland’

Patrick Vieira werd onlangs aangesteld als opvolger van Lucien Favre bij OGC Nice en de voormalige middenvelder stond maandagochtend voor het eerst voor de groep bij les Aiglons. De bedoeling was dat de transfervrije Mario Balotelli eveneens mee zou trainen met zijn voormalige werkgever, maar de Italiaanse spits schitterde door afwezigheid.

“We hadden hem vandaag op de training verwacht. Het enige dat zeker is, is dat hij er niet was en dat zijn afwezigheid niet gepland was. We zullen afwachten en zien wat er gaat gebeuren”, liet de kersverse oefenmeester optekenen door verslaggevers. Balotelli speelde de afgelopen twee seizoenen voor Nice en is door een aflopend contract transfervrij op te pikken.

De 27-jarige spits werd de afgelopen weken in verband gebracht met onder meer AS Roma, Napoli en Olympique Marseille en een geïnteresseerde club zal vanwege een speciale clausule in het contract van de aanvaller nog wel tien miljoen euro moeten overmaken aan Nice. Vieira liet een paar weken geleden bij zijn aantreden nog weten hoop te hebben volgend seizoen ook over Balotelli te kunnen beschikken.

Balotelli gaf zaterdag zelf aan binnenkort met meer duidelijkheid over zijn toekomst te zullen komen: “Ik ben nog op vakantie en heb wat tijd om te relaxen. Over een paar dagen zal ik weer aan voetbal en mijn toekomst denken. Een terugkeer naar Italië is een optie, maar er zijn er meer. Ik wacht af, op dit moment kan ik er verder niets over zeggen. We wachten af. Ik zal nooit ‘nee’ zeggen tegen Italië, dat is zeker, maar wat de rest betreft is het afwachten”, vertelde hij aan La Gazzetta dello Sport.