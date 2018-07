Website Serie A verklapt twee nieuwe aanwinsten van AC Milan

Jose Manuel Reina en Ivan Strinic hebben zich aangesloten bij AC Milan, zo meldt de website van de Serie A maandag. De Spaanse doelman komt transfervrij over van Napoli, terwijl de verdediger van Kroatië op dezelfde basis overkomt van Sampdoria. De twee WK-gangers zijn de eerste twee nieuwe gezichten die de Italiaanse club verwelkomt.

Milan was vorig jaar zomer nadrukkelijk in de weer op de transfermarkt met meer dan tien nieuwe aanwinsten die in totaal ruim tweehonderd miljoen euro hadden gekost. Momenteel verkeren i Rossoneri in financieel opzicht in een mindere fase. Daarbij komt de fikse tegenvaller dat de UEFA de club onlangs heeft uitgesloten van Europees voetbal komend seizoen.

Desalniettemin hebben Reina en Strinic besloten zich te verbinden aan Milan. Het is de vraag wat de rol van de ervaren sluitpost zal zijn bij de club uit Milaan, aangezien er hevig wordt gespeculeerd over de toekomst van eerste doelman Gianluigi Donnarumma. Reina heeft voor twee jaar getekend bij Milan, terwijl Strinic tot medio 2021 vastligt in het San Siro.

De club van Gennaro Gattuso heeft de transfers nog niet bekendgemaakt. Beide spelers bevestigden echter al dat hun toekomst in Milaan ligt. "Het seizoen is voorbij, dus nu kan ik zeggen dat ik geen speler van Sampdoria ben en dat ik een contract heb getekend met AC Milan. Ik denk dat de club dit na het WK gaat bekendmaken", zo zei Strinic eerder.