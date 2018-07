Van der Vaart blijft niet bij PEC: ‘Meer zit er normaliter niet in’

Rafael van der Vaart verscheen maandagochtend op het trainingsveld van PEC Zwolle. De 35-jarige middenvelder kreeg van trainer John van 't Schip het aanbod om mee te trainen bij de club uit Overijssel. Van een langdurig dienstverband zal geen sprake zijn, zo verzekert Van der Vaart na afloop van de oefensessie.

"Ik train twee weken mee en keer vervolgens terug naar Denemarken. Nee, meer zit er normaliter niet in", aldus Van der Vaart, geciteerd door onder meer Voetbal International. Een terugkeer naar de Eredivisie wordt echter niet helemaal uitgesloten: "In de voetballerij weet je het nooit", aldus de voormalig spelmaker van het Nederlands elftal.

De 109-voudig Oranje-international wil zijn conditie op peil houden in Zwolle en Van 't Schip hield eerder ruimte voor de mogelijkheid dat de routinier zou kunnen aansluiten bij de club. "Het is mooi om een speler als Van der Vaart bij de groep te hebben. Over een contract hebben we het nog niet gehad, nee. Maar niks is onmogelijk. Het is ook aan Rafael zelf. Zijn persoonlijke situatie speelt ook mee."

Net als Van der Vaart doelde Van 't Schip op het feit dat vriendin annex handbalster Estavana Polman actief is in Denemarken. "In de tussentijd traint hij gewoon met ons mee en kijken we wel hoe hij het doet", zei de trainer eerder. De afgelopen tijd stond Van der Vaart onder contract bij het FC Midtjylland, maar bij de Deense club kon hij geen potten breken.