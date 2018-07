PSG pakt 24 miljoen met verkoop aan LaLiga-club; clausule van 100 miljoen

Yuri Berchiche is speler van Athletic Club, zo melden de Basken maandag via de officiële kanalen. Paris Saint-Germain ontvangt naar verluidt 24 miljoen euro inclusief bonussen. Zodoende komt er snel een einde aan het avontuur van de 28-jarige linkervleugelverdediger bij PSG, aangezien hij pas sinds vorig jaar zomer voetbalde in de Franse hoofdstad.

De Spanjaard ruilde Real Sociedad voor ongeveer 16 miljoen euro in voor PSG en kwam in Parijs tot twee doelpunten en vijf assists in 32 wedstrijden. Hij won drie prijzen met de Franse topclub, namelijk de Ligue 1, de Coupe de France en de Coupe de la Ligue. Berchiche heeft tot medio 2022 getekend bij de LaLiga-club en heeft een afkoopclausule van honderd miljoen euro.

De verkoop van Berchiche komt niet uit de lucht vallen, aangezien PSG genoodzaakt is om enkele spelers te verkopen om aan de regelgeving van de Financial Fair Play te voldoen. Men liet Javier Pastore al voor ruim 24 miljoen euro vertrekken naar AS Roma en verkocht Odsonne Edouard voor 10 miljoen euro aan het Celtic van manager Brendan Rodgers.