AS Monaco deelt tik uit aan Barça met strikken ‘grote hoop van generatie’

AS Monaco heeft zich verzekerd van de diensten van Robert Navarro, zo meldt de topclub uit de Ligue 1 maandag via de officiële kanalen. De zestienjarige aanvallende middenvelder komt over van Barcelona. Navarro wordt op de site van de Monegasken omschreven als ‘een grote hoop van zijn generatie’.

"AS Monaco is een geweldige club die veel investeert in de selectie en jongelingen de kans geeft zich op het hoogste niveau aan de wereld te tonen. Mijn doel is om hard te werken om zodoende vooruitgang te boeken en nieuwe stappen te zetten”, aldus de Spaans jeugdinternational, die actief was in de jeugdopleiding van Barcelona, op de site van zijn nieuwe club.

De transfer van de jongeling is geen verrassing, aangezien meerdere Franse en Spaanse media al hadden gemeld dat hij de overstap naar Monaco zou maken. Het is onduidelijk voor hoe lang Navarro, die ook in de belangstelling stond van onder meer Arsenal en Manchester City, zich heeft verbonden aan de landskampioen van het seizoen 2016/17.