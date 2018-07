‘We verloren van slechtste gastland in de geschiedenis van het WK’

Spanje begon ruim twee weken geleden met hoge verwachtingen aan het WK in Rusland, maar zondag kwam er in de achtste finales al een einde aan de deelname van de wereldkampioen van 2010. Gastland Rusland was na strafschoppen te sterk voor La Furia Roja, waardoor de Spanjaarden na de tegenvallende resultaten op het WK van vier jaar geleden en het EK van 2016 voor de derde keer op rij met een forse teleurstelling te maken kregen.

Andrés Iniesta kondigde vrijwel meteen na de uitschakeling zijn afscheid als international aan en de Spaanse kranten waren een dag later niet mals in hun commentaren op de ploeg van interim-bondscoach Fernando Hierro. Marca legde een fors deel van de schuld van het debacle neer bij Real Madrid, dat bondscoach Julen Lopetegui vlak voor het WK presenteerde als opvolger van Zinédine Zidane, waardoor Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, zich genoodzaakt zag hem te ontslaan: “Florentino Pérez, Julen Lopetegui en Luis Rubiales; jullie worden allemaal vriendelijk bedankt.”

Ook de spelers moeten het echter ontgelden bij de sportkrant: “Voetbal in slow-motion. Toen de penaltyserie begon was het team al uitgeblust en gebroken. Ze beschikten niet over de mentale kracht om zich op te laden voor die loterij.” AS spreekt over het einde van een generatie, aangezien naast Iniesta ook onder meer Gerard Piqué en David Silva af lijken te zwaaien als international: “De harde realiteit is dat we niet gemist zullen worden op het WK. We hebben geen wedstrijd echt goed gespeeld. We hadden wel de bal, maar speelden vaak slaapverwekkend wandelvoetbal.”

Wat Mundo Deportivo betreft resten er slechts tranen voor een ‘gestoord WK’: “Spanje verloor na strafschoppen van het slechtste gastland in de geschiedenis van het WK. Deze dramatische exit past op een manier bij dit absurde toernooi van de nationale ploeg, duizelig sinds de voorzitter van de bond, Luis Rubiales, debuteerde met het onder de guillotine leggen van het project. Hij kon het gebrek aan loyaliteit dat hij zag van de bondscoach niet accepteren, waardoor het team zijn leider 48 uur voordat het toernooi begon verloor.”