‘Kompany gaf mij de telefoon en Lukaku zei dat ik zijn idool was’

Romelu Lukaku maakt tot dusver indruk op het WK. De spits van België, die het mijn zijn landgenoten maandagavond opneemt tegen Japan in de achtste finale, maakt Didier Drogba trots. De oud-spits was de mentor van Lukaku bij Chelsea en geniet van de huidige vorm van de 25-jarige aanvaller van de Rode Duivels.

“Als ik naar hem kijk op het WK, ben ik zo trots”, begint Drogba, die nog vaak belt met Lukaku, bij de BBC. “Ik heb een speciale band met hem. Ik ken hem al zeven jaar, al sinds hij op achttienjarige leeftijd zich meldde bij Chelsea in 2011. Hij is meer dan een hele goede vriend. Het is een kind die ik lief heb. Hij is als mijn jongere broertje, iemand die ik altijd heb proberen te helpen.”

Drogba constateert dat Lukaku bij België voldoende ploeggenoten om zich heen heeft die hem van goede ballen voorzien. “Ik dacht bij Chelsea altijd: als je nu niet goed eet, ben jij degene die verantwoordelijk is. Wat ik daarmee bedoel is dat, als mensen je goede ballen geven en je mist, dat het dan je eigen schuld is. En dat is de mentaliteit die Romelu ook heeft.”

Drogba sprak voor het eerst met Lukaku toen de Belg nog speelde bij Anderlecht. “Mijn vriend Vincent Kompany gaf mij de telefoon en hij zei dat hij een groot fan van Chelsea was en dat ik zijn idool was. Hij had mijn naam op zijn shirt staan en had een poster van mij op zijn muur. Een paar jaar later zat hij naast mij in de kleedkamer. Ik wilde hem die plek geven, want hij moest de nieuwe spits van Chelsea worden.”