Basisklant verlaat FC Emmen voor avontuur in Keuken Kampioen Divisie

Youri Loen heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij Almere City FC, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie maandagochtend. De 27-jarige middenvelder annex verdediger komt over van het naar de Eredivisie gepromoveerde FC Emmen en staat maandagochtend voor het eerst op het trainingsveld.

Loen speelde de afgelopen twee seizoenen zestig officiële competitiewedstrijden voor Emmen, waarin hij zeven keer het het trof. In het verleden stond Loen onder contract bij NEC, FC Dordrecht, Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard. “Almere City FC wilde mij heel graag hebben en handelde snel. Dat gaf een erg goed gevoel”, laat Loen weten op de clubsite van zijn nieuwe werkgever.

“De ambities van de club spreken mij aan. Ik verwacht een mooi seizoen, waarin we het hopelijk nog een stap beter gaan doen dan afgelopen jaar. Mijn doel is om belangrijk te worden voor de ploeg en gezamenlijk de clubdoelstelling te halen”, besluit Loen. Technisch directeur Robert Maaskant reageert verheugd op het vastleggen van de middenvelder, wiens contract bij Emmen was afgelopen.

“Youri is afgelopen seizoen met FC Emmen naar de Eredivisie gepromoveerd en heeft een hoop duels in de benen. Hij kan spelen als linksback, maar ook als linkshalf. Hij is dus multifunctioneel inzetbaar. Bovendien heeft Youri een fantastisch karakter en een geweldige drive”, aldus de beleidsbepaler, die ook blij is met de komst van Stijn Meijer.

De achttienjarige spits, die overkomt van Willem II, tekent een contract voor twee seizoenen. "Mijn gevoel bij deze club is top", reageert Meijer. "De ambities en kernwaarden van Almere City FC spreken mij enorm aan. Jong, eigenwijs en ambitieus. Dat eigenwijze heb ik ook wel een beetje. Mijn doel voor dit seizoen is om zoveel mogelijk minuten te gaan maken in het eerste elftal en belangrijk te zijn voor het team."