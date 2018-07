PSV en Barça grijpen mis en zien gewilde keeper keuring ondergaan in Italië

Albon Lafont gaat zijn loopbaan hoogstwaarschijnlijk vervolgen bij Fiorentina. De negentienjarige doelman is maandagochtend gearriveerd in Florence om de medische keuring te ondergaan. Mochten er geen problemen aan het licht komen, dan tekent de alom begeerde Lafont naar verluidt een vijfjarig contract bij la Viola.

“Ik ben erg blij om hier te zijn, Forza Viola!”, zo wordt de doelman geciteerd door Calciomercato bij aankomst in Florence. Fiorentina betaalt naar verluidt 8,5 miljoen euro om de jeugdinternational over te nemen van Toulouse. In februari van dit jaar had Lafont al aangegeven dat hij Toulouse graag wil verlaten en hij herhaalde zijn vertrekwens begin juni.

“Ik heb nu drie seizoenen achter de rug in het eerste elftal van Toulouse. Drie keer hebben we gevochten tegen degradatie. Dit was wederom een zwaar jaar. Ik hou van deze club en van de fans, maar ik heb het gevoel dat mijn carrière nu stagneert. Ik moet hogerop om de volgende stap te maken. Ik wil meer en vaker op het hoogste niveau spelen”, aldus Lafont, die tot medio 2020 vastligt bij de Franse club.

Lafont heeft in totaal 106 duels gespeeld voor Toulouse. Daarbij hield de jonge sluitpost 35 keer de nul en moest hij 130 doelpunten incasseren. Onder meer PSV, Crystal Palace en Barcelona hadden Lafont in het vizier, maar lijken dus mis te grijpen. De Eindhovenaren zagen in de jonge Fransman de mogelijke opvolger van Jeroen Zoet, die aast op een vertrek bij de landskampioen.