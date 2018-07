Man United-verdediger flirt met andere topclubs: ‘Ik houd de deur open’

Matteo Darmian wordt al maanden in verband gebracht met een vertrek bij Manchester United en de 28-jarige verdediger uit Italië erkent in gesprek met La Gazzetta dello Sport dat een transfer aanstaande kan zijn. De 36-voudig international zegt dat een terugkeer naar de Serie A tot de mogelijkheden behoort.

Juventus zou volgens Rai Sport niet meer tot de gegadigden behoren om de verdediger over te nemen, maar Darmian stelt dat la Vecchia Signora nog steeds een optie is. "United is een topclub, maar dat je een basisspeler wil zijn, is logisch. Ik heb nog een jaar te gaan met mijn contract en we hebben niet gesproken over een verlenging."

"Mijn zaakwaarnemer weet wat ik wil. Terugkeren naar Italië? Het kan Juventus worden, Internazionale, Napoli, of een andere club. Dat is niet aan mij om te zeggen. Ik zal in ieder geval naar de club vertrekken die mij de beste oplossing biedt. Ik houd de deur open", aldus Darmian, die aangeeft dat hij vorig jaar ook al dicht bij een uitgaande transfer was.

"Maar United wilde mij niet laten gaan. Het was een blijk van waardering. Daarbij wilde ik nog een jaar onder José Mourinho spelen." Naar verluidt is Internazionale momenteel de voornaamste kandidaat om Darmian te strikken. De verdediger, die door United wordt getaxeerd op twintig miljoen euro, zou een jaarsalaris van vier miljoen euro eisen.