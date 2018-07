‘Of ik slachtoffer ben? Absoluut, ik had meer tijd verdiend’

Vincenzo Montella nam in de zomer van 2016 het roer over bij AC Milan en wist de Italiaanse club naar de Europa League te leiden. De momenteel clubloze trainer werd in het seizoen 2017/18 echter al na drie maanden ontslagen. Montella zegt in gesprek met La Gazzetta dello Sport dat hij meer tijd verdiende bij i Rossoneri.

“Of ik slachtoffer ben? Absoluut”, begint Montella, die werd opgevolgd door Gennaro Gattuso. “Natuurlijk was mijn ontslag niet goed te praten. Een project dat was gestart werd op de verkeerde manier dwarsgezeten. Er was een verandering in eigenaar en er was ook een revolutie in de kleedkamer”, vervolgt de 44-jarige oefenmeester.

De voormalig trainer van onder meer Sevilla en Fiorentina wijst op het gebrek aan juiste aankopen. Afgelopen zomer werden elf nieuwe spelers naar San Siro gehaald, waarbij er meer dan tweehonderd miljoen euro was gespendeerd. Montella is van mening dat de clubleiding heeft gefaald in het strikken van de juiste spelers, aangezien cruciale ervaring ontbrak.

“We hebben meer dan tien spelers gehaald met allemaal verschillende nationaliteiten. Slechts één van de spelers had een geschiedenis met het spelen van Champions League-voetbal (Leonardo Bonucci, overgekomen van Juventus, red.). De club was niet geduldig genoeg (met betrekking tot het ontslag, red.). Ik had meer tijd verdiend”, besluit Montella.