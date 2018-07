Ongeloof over ‘amateurisme’ bij Spanje: ‘Dat is uit den boze, je hindert jezelf’

Zondag eindigden de achtste finales tussen Spanje en Rusland en Denemarken en Kroatië beide in een strafschoppenreeks. Spanje en Denemarken bleken minder goed in het nemen van penalty’s, waardoor Rusland en Kroatië tegenover elkaar staan in de kwartfinale van het WK. Jan Mulder is verbaasd over de wijze waarop enkele strafschoppen werden genomen.

"Beslissend bij strafschoppen is nooit de keeper, maar het falen van degene die trapt", stelt Mulder bij Sporza Villa. “Dat die penalty van Iago Aspas niet goed getrapt was, is een eufemisme. Hij maakt eerst een rondje rond het circus. Dit kan toch niet? In plaats van die zinloze groepsknuffels: onderwijs de eerste regeltjes van een penalty trappen en dan heeft hij meer kans. Ik word echt ziek van dat groepsgedoe."

Wesley Sonck, oud-speler van onder meer Ajax, kan zich vinden in de mening van Mulder. "Dat is cinema. Dat doe je in de kleedkamer. Wat voor zin heeft dat op het veld? Twee minuten ervoor zeg je dezelfde dingen in de kleedkamer." Ook de vele aarzelingen bij de aanloop van sommige spelers vindt Mulder storend: “Dat is uit den boze. Je hindert jezelf.”

“En dat komt omdat de trainer niets zegt en met de groepsknuffel bezig is. Terwijl hij zou moeten zeggen: ‘Dit doe je niet. Wij nemen zo een strafschop en niet anders.’” Het zijn allemaal eenvoudige dingen. Dit is een doorgedreven gecommercialiseerde professionele beroepsgroep, maar ze gedragen zich als amateurs. Je moet fouten reduceren, dát is het geheim van strafschoppen nemen."