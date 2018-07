Miljoenenbod Bayern München op toptalent resoluut van tafel geveegd

Bayern München is nog altijd geïnteresseerd in de diensten van Jann-Fiete Arp. Der Rekordmeister meldde zich onlangs met een bod van tweeënhalf miljoen euro bij Hamburger SV, maar de degradant heeft die aanbieding resoluut van tafel geveegd. De twee Duitse clubs blijven echter in gesprek met elkaar over een transfer van de achttienjarige aanvaller.

Ralf Becker laat via Kicker weten dat de aanbieding van de landskampioen van Duitsland absoluut niet voldoende is. “Het bod komt niet overeen met onze verwachtingen”, aldus de sportief directeur van HSV. Volgens Kicker zijn de clubs echter nog in onderhandeling om een transfer bij een eventueel hoger bod te realiseren.

Bayern is momenteel bereid het bod te verhogen, maar niet in de mate waarin HSV graag zou willen zien, zo klinkt het. Het contract van Arp in Hamburg loopt medio 2019 af en zodoende moet HSV bijna wel meewerken om miljoenen over te houden aan de jeugdinternational, die vandaag de dag in Duitsland wordt beschouwd als een van de grootste talenten.

Zijn prestaties bij Duitsland Onder-17 zijn indrukwekkend. Mede dankzij zijn vijf goals op het EK Onder-17 en zeven treffers op het WK Onder-17, beide vorig jaar, staat de teller op achttien doelpunten in negentien interlands. In de hoofdmacht van HSV is jonge centrumspits tot op heden tot achttien optredens gekomen, met twee doelpunten als resultaat