Eerste consequenties na Deens penaltydrama: ‘Bedankt voor alle mooie jaren’

William Kvist stopt als international van Denemarken. De 33-jarige middenvelder van FC Kopenhagen werd zondagavond op het WK in Rusland in de achtste finales uitgeschakeld en vindt het na 81 A-interlands mooi geweest. Denemarken en Kroatië hielden elkaar 120 minuten in evenwicht, waarna de Kroaten de noodzakelijke strafschoppen beter namen.

“Bedankt voor alle mooie jaren”, schreef Kvist op Facebook na de nederlaag via strafschoppen. “Ik vond het altijd leuk om met jullie het volkslied te zingen en heb mijn best gedaan.” Kvist liep in de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Peru (1-0) twee gebroken ribben op. De middenvelder vloog terug naar Kopenhagen en zijn WK leek voorbij. Hij herstelde echter snel en zat tegen Kroatië al weer op de bank.

Kvist kwam echter niet binnen de lijnen en zag hoe Denemarken als verliezer van het veld stapte. In de penaltyserie misten Milan Badelj en Josip Pivaric namens de Kroaten, maar Christian Eriksen, Lasse Schöne en Nicolai Jörgensen deden datzelfde voor de Denen.