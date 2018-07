‘Ik kan wel heel stoer gaan doen, maar alleen De Graafschap belde’

Hidde Jurjus speelt komend seizoen op huurbasis voor De Graafschap, zo werd afgelopen week bekend. De 24-jarige doelman wordt voor één seizoen gehuurd van PSV, waar hij nog tot medio 2021 onder contract staat. Jurjus is blij dat De Graafschap hem deze zomer heeft teruggehaald.

Vorig seizoen verhuurde PSV Jurjus aan Roda JC Kerkrade, waarmee hij via de Jupiler League Play-Offs degradeerde uit de Eredivisie en hij niet altijd een even zekere indruk maakte. Terugkeren naar Doetinchem was géén bewuste keuze. “Nee, De Graafschap belde en er belde niemand anders. Ik kan wel heel stoer gaan doen hier, maar ik ben heel blij dat ik weer voor De Graafschap kan spelen”, verzekert hij aan FOX Sports.

Jurjus, die de jeugdopleiding van De Graafschap doorliep, was van 2014 tot 2016 al eerste doelman van de club uit Doetinchem. Bij PSV, dat ongeveer een half miljoen euro voor hem betaalde, speelde hij niet in het eerste elftal. Wel kwam hij in het seizoen 2016/17 tot zeventien Jupiler League-wedstrijden voor Jong PSV.

Jurjus wil de periode bij Roda JC zo snel mogelijk vergeten. “Op het moment dat alles goed gaat in het leven, dan is het makkelijk. Soms heb je weleens de wind tegen. Dat had ik vorig jaar een beetje. Ik hoop dat het weer omdraait. Ik moet gewoon weer opnieuw beginnen. Voetbal blijft het leukste wat er is.”