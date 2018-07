‘Klopp taxeert en schrapt naam Cillessen van verlanglijstje’

Jasper Cillessen is niet meer in beeld bij Liverpool. De doelman van Barcelona, die de afgelopen twee seizoen als back-up fungeerde van Marc-André ter Stegen, zou openstaan voor een vertrek in Catalonië en Liverpool werd al snel genoemd als mogelijke nieuwe bestemming. Jürgen Klopp zou de komst van de Oranje-international echter niet zien zitten.

Volgens The Times is de Duitse manager van Liverpool nog wel op zoek naar een keeper die de concurrentiestrijd kan aangaan met Loris Karius en Simon Mignolet, maar Cillessen is daarvoor geen kandidaat meer. Alisson Becker van AS Roma is de eerste keus, zo klinkt het, terwijl Jan Oblak van Atlético Madrid ook nog op het lijstje van kandidaten zou staan.

Naast Cillessen zijn er nog meer kandidaten geschrapt, zo claimt de Liverpool Echo. De regionale krant stelt dat Thomas Strakosha van Lazio en Nick Pope van Burnley zijn uitgesloten. Jack Butland (Stoke City), Jiri Pavlenka (Werder Bremen) en Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) zijn nog wel opties, ook omdat er rekening wordt gehouden met een transfer van zowel Karius als Mignolet.

Cillessen ligt nog tot medio 2021 vast in het Camp Nou en heeft een afkoopclausule van zestig miljoen euro. Barcelona zou echter openstaan voor een vertrek van de 29-jarige Nederlander voor een bedrag van circa dertig miljoen. De voormalig doelman van NEC en Ajax zou nog wel in belangstelling staan van onder meer Arsenal, AS Roma en Napoli.