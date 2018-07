Ten Hag ‘begrijpt’ de teleurstelling: ‘Die grenzen zijn overschreden’

Ajax bereidt zich momenteel voor op het komende seizoen en Erik ten Hag hoopt dat Hakim Ziyech er nog bij is wanneer de Amsterdammers in de tweede voorronde van de Champions League aantreden tegen Sturm Graz. Aan het eind van vorig seizoen werd de middenvelder geduwd door enkele fans toen Ajax na de nederlaag tegen PSV terugkeerde in Amsterdam, iets wat volgens Ten Hag niet door de beugel kan.

“Dat was zo'n intimiderende sfeer. Het is een ervaring die je meeneemt”, blikt Ten Hag terug in gesprek met AT5. “Vier jaar geen kampioenschap brengt een hoop frustratie mee. Ik begrijp de teleurstelling, maar de manier waarop je iets uit heeft grenzen. Die grenzen zijn overschreden”, aldus Ten Hag, die tussentijds instapte om de vertrokken Marcel Keizer op te volgen.

“Ik weet wat Ajax voor een club is. Ik weet wat het voor impact heeft. De mensen hunkeren naar een kampioenschap.” Ten Hag stelt dat Ajax met het binnenhalen van Dusan Tadic goede zaken heeft gedaan in de jacht op de titel. “Tadic is een speler die de keypasses kan geven. Die scorend vermogen heeft. Hij is balvast en een voorbeeld op en buiten het veld.”

Ten Hag verwacht dat er nog enkele aanwinsten zullen arriveren. Onder anderen Daley Blind wordt door De Telegraaf genoemd als potentiële versterking. “We hebben een kern van spelers bij Ajax die ontzettend talentvol zijn, maar nog erg jong zijn. Wij proberen die spelers te prikkelen door een aantal spelers met ervaring aan de groep toe te voegen. Zo zullen ze sneller leren en op een hoger niveau kunnen acteren”, besluit de oefenmeester.