Van Hanegem: ‘Zou hij na Spanje-Rusland zijn schoenen hebben ingeleverd?’

Spanje strandde woensdag in de achtste finales van het WK in Rusland. Gastland Rusland was in Moskou na strafschoppen te sterk, nadat de stand na 120 minuten 1-1 was. Het is de vierde keer dat Spanje op een WK strandt tegen het gastland. Eerder werd verloren van Italië (1934), Brazilië (1950) en Zuid-Korea (2002). Op het WK van vier jaar geleden vloog de wereldkampioen van 2010 er al in de groepsfase uit.

Spanje brak in Moskou een wereldrecord: liefst 1177 passes in 120 minuten. Dit tot ergenis van Willem van Hanegem. “Zou Diego Costa na Spanje-Rusland zijn voetbalschoenen hebben ingeleverd? Wat moet die jongen gefrustreerd zijn. Nu snap ik wel waarom die gasten zoveel moeten verdienen. Anders is het gewoon niet uit te houden als spits”, verzucht de voormalig Oranje-international in het Algemeen Dagblad.

“Diego Costa kreeg werkelijk geen fatsoenlijke bal. Al die middenvelders die maar aan het tikken waren.” Diego Costa bleef worstelen en werd uiteindelijk gewisseld voor een andere spits, Iago Aspas. “Fernando Hierro was een mooie speler, maar ik snap echt niet waarom hij niet eerder met een extra aanvaller ging spelen.” Het ‘realistische voetbal’ van Rusland kan de oud-spelmaker niet bekoren. “Oh ja, het is wel spannend, hoor ik dan. Als ik spanning wil, kijk ik wel op Netflix naar een horrorfilm.”

“Je kijkt toch naar voetbal om te genieten van het prachtige spel? Nou, dat heb ik tijdens Spanje-Rusland niet gedaan.” Van Hanegem is geen voorstander van de videoscheidsrechter en betreurde de beslissingen van het ‘team Kuipers’ in Moskou. “Er werden drie Spanjaarden neergelegd, maar een penalty geven, ho maar. En Rusland kreeg wél een strafschop terwijl Gerard Piqué helemaal niets aan die handsbal kon doen.”