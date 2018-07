‘Hij laat zich misschien het hoofd op hol brengen door eventuele interesse’

Jonathan Okita kwam zondag niet opdagen voor de eerste training van MVV. Opvallend is dat de club geen idee heeft waar de 21-jarige aanvaller was. Okita was afgelopen seizoen goed voor negentien doelpunten en acht assists in het tenue van MVV en was daarmee één van de weinige lichtpuntjes van de Maastrichtenaren.

“Hij is een jonge jongen”, zegt trainer Ron Elsen maandag in gesprek met de Limburger. “Hij laat zich misschien het hoofd op hol brengen door eventuele interesse.” MVV-directeur Paul Penders verzekert dat er nog geen enkele club heeft aangeklopt om over Okita te onderhandelen. “Hij heeft zich niet afgemeld voor de training”, benadrukt de sportbestuurder.

Okita heeft nog een contract voor één seizoen bij MVV. De geboren Duitser speelde eerder in België voor clubs als AFC Tubize, Standard Luik en Royale Union Saint Gillis. Enkele weken geleden werd in Italië gesuggereerd dat Lazio onder de indruk was geraakt van de verrichtingen van Okita, maar daar kwam nadien geen vervolg op.