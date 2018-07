‘Gratuite opmerking’ Koeman valt verkeerd: ‘Interlands waren niet bijzonder'

De komende interlands tegen Frankrijk en Duitsland, in het kader van de nieuwe Nations League, zijn meer dan uitstekende graadmeters voor het Nederlands elftal van Ronald Koeman. De bondscoach gaf vrijdag te kennen dat Oranje geen slecht figuur zou hebben geslagen op het WK in Rusland. Koeman denkt dat veel deelnemers aan het toernooi het lastig zouden hebben gehad met zijn geïntroduceerde speelwijze, een nieuw 3-5-2-systeem.

“Een gratuite opmerking van de bondscoach. Wat kan je bewijzen als je zelf ontbreekt?”, vraagt Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, zich maandag in het dagblad openlijk af. “En Oranje is niet voor niets uitgeschakeld. Zelfs bij armoedige WK-wedstrijden rechtvaardigen de vier interlands onder Koeman geen Nederlandse overmoed. Op 45 minuten na waren ze allerminst bijzonder.”

Nederland eindigde in de kwalificatiecampagne voor het WK als derde achter Frankrijk en Zweden. Beide landen gingen als groepswinnaar door naar de achtste finales: de Fransen staan inmiddels in de kwartfinales, terwijl Zweden dinsdag dezelfde prestatie wil leveren ten koste van Zwitserland. Onder Koeman speelde Oranje vier oefenduels, waarvan alleen het treffen met Engeland verloren ging (0-1). Portugal werd met 3-0 verslagen en tegen Slowakije en Italië werd met 1-1 gelijkgespeeld.

Driessen is van mening dat Nederland werd weggespeeld tegen Engeland en dat het team van Koeman daarna een prima helft ‘met enkele geweldige omschakelmomenten’ tegen Portugal kende. “Eenmaal wakker geschrokken, liet de Europees kampioen Oranje niet meer van eigen helft afkomen. Portugal, één van de tegenvallers in Rusland. Niet-WK-gangers Slowakije en Italië speelden Nederland voor rust zoek.” Volgens Driessen mag niet worden vergeten dat Italië al twintig minuten met tien man stond toen Oranje in de 88e minuut de 1-1 maakte.

Driessen wijst erop dat landen die zich louter bekommerden om de verdedigende organisatie, zoals IJsland (’een voorbeeld’ volgens KNVB-directeur Eric Gudde’), ‘het door Koeman geprezen’ Iran en Australië, reeds in de groepsfase strandden. “Theoretisch zal het best kloppen, maar wie andere ploegen op het WK analyseert, kan ook sluitende theorieën maken over 4-3-3 of 3-4-3 of 4-4-2. Opnieuw, het is vanuit welk perspectief je het wilt zien.”

Driessen hoopt dat Nederland niet op een doodlopende weg zit en de vertaling van zijn WK-visie naar het Nederlands elftal klopt. Na de Nations League start immers de kwalificatie voor het EK van 2020. “Met vier duels in Amsterdam zou het een aanfluiting zijn als Oranje op het EK ontbreekt omdat de bondscoach volhardt in verkeerde keuzes.”