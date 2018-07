Modric was van slag: ‘Ik had de hele ochtend beelden van Schmeichel bekeken’

Bij Kasper Schmeichel resteerden na de uitschakeling in de achtste finales op het WK tegen Kroatië zowel gevoelens van grote teleurstelling als van trots. De doelman hielp Denemarken de strafschoppenserie te bereiken door diep in de verlenging een strafschop van Luka Modric te stoppen. De wedstrijd kende desondanks een ongelukkig einde voor de Denen.

Kroatië trok uiteindelijk alsnog aan het langste eind in de strafschoppenserie. “Ik denk dat we de kans hadden om verder te komen. Ik had het gevoel dat we de betere ploeg waren in de tweede helft en in de verlenging. We hadden echter geen geluk”, betreurde de keeper, die na afloop tot Man of the Match werd uitgeroepen. In de penaltyserie misten Milan Badelj en Josip Pivaric namens de Kroaten, maar Christian Eriksen, Lasse Schöne en Nicolai Jörgensen deden datzelfde voor de Denen.

Schmeichel had ook kritiek op scheidsrechter Nestor Pitana. “Ik had het gevoel dat we de scheidsrechter niet mee hadden. Het is lastig om dat te accepteren en in woorden te vangen. Ik ben nu te geëmotioneerd.” Mathias Jörgensen zette Denemarken al na 58 seconden op 0-1, waarna Mario Mandzukic razendsnel antwoordde namens de Kroaten, die komende zaterdag in de achtste finales aantreden tegen Rusland.

Modric miste in de noodzakelijke strafschoppenserie niet zijn penalty. “De omstandigheden waren zwaar. Het was ontzettend heet en daarom was sprinten zeer moeilijk”, verklaarde de middenvelder na afloop. “Het kwam heel hard aan dat ik de penalty miste. Vooral omdat ik de hele ochtend beelden had bekeken om te leren hoe ik Schmeichel kon passeren.”

"Dit doet pijn, maar ik ben ervan overtuigd dat we hier als team sterker uitkomen", vertelde Schöne in gesprek met de NOS. "Ik was van plan de keeper de andere hoek in te sturen, maar hij pakte 'm goed. Of ik schoot de bal gewoon slecht binnen. Maar drie van de vijf strafschoppen missen, dat is te veel." Schöne was toch in staat om de positieve punten eruit te pikken. "Toch hebben we het fantastisch gedaan, want we hebben achttien à negentien wedstrijden niet verloren." De laatste nederlaag van de Denen was op 11 oktober 2016, tegen Montenegro.