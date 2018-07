‘Ajax zet vol in op terugkeer van Daley Blind’

Ajax wil na de komst van Dusan Tadic doorpakken met de terugkeer van Daley Blind, zo schrijft De Telegraaf maandag. De 28-jarige verdediger annex middenvelder, wiens vader Danny zitting heeft in de raad van commissarissen van Ajax, heeft volgens het dagblad aangegeven na vier jaar Manchester United graag terug te keren in Amsterdam. Het contract van de Oranje-international met de Engelsen loopt nog een jaar door.

Blid sprak ook na zijn vertrek naar Manchester United, in de zomer van 2014 voor een bedrag van 17,5 miljoen euro, altijd liefdevol over Ajax. Waarom Blind wil terugkeren en niet voor een ander financieel aantrekkelijk avontuur in het buitenland kiest, heeft volgens het dagblad ‘meerdere redenen’. Een basisplaats bij Ajax kan de linkspoot in ieder geval zekerheid kan geven voor het Nederlands elftal.

Blind komt al bijna een jaar niet meer voor in de plannen van Manchester United-coach José Mourinho en was in januari dicht bij een transfer naar AS Roma. Ofschoon zijn verbintenis afliep, koos Manchester United er toch voor om een optie te lichten en de samenwerking tot medio 2019 te verlengen, om zo in de zomer toch nog een transferbedrag te kunnen ontvangen.

Blind ziet door de komst van Tadic en het ‘beloofde’ aanblijven van Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Matthijs de Ligt waarschijnlijk de grote potentie van de jonge spelersgroep van Erik ten Hag. De oefenmeester staat op zijn beurt positief tegenover nog een voetballer, naast de gelouterde Tadic, die een voortrekkersrol in zijn selectie kan vervullen.

Ajax hoopt dat Manchester United niet de hoofdprijs zal vragen voor Blind en zal volgens het dagblad hoe dan ook ‘alles in het werk stellen’ om de zelf opgeleide voetballer terug te halen. Of Blind daadwerkelijk haalbaar is, zal echter nog moeten blijken.