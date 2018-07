Kroatië bereikt laatste acht na missers Eriksen, Schöne en Jörgensen

Kroatië heeft zich zondagavond met pijn en moeite geplaatst voor de kwartfinales van het WK. De succesformatie van bondscoach Zlatko Dalic speelde een draak van een wedstrijd tegen Denemarken en was nadat de reguliere speeltijd een 1-1 stand had opgeleverd, aangewezen op een verlenging. Daarin miste Luka Modric een strafschop, maar in de daaropvolgende strafschoppenserie trokken de Kroaten uiteindelijk toch nog aan het langste eind. Kroatië wacht in de volgende ronde een duel met gastland Rusland, dat eerder op de dag stuntte tegen Spanje.

Bondscoach Age Hareide van Denemarken besloot Kroatië met een duidelijk plan te bestrijden: de oefenmeester koos in zijn basiself voor kracht en lengte, hetgeen aan onder anderen Nicolai Jörgensen zijn basisplaats kostte. Het Scandinavische land schuwde de duels niet en werd al binnen één minuten beloond voor zijn spelopvatting. Een verre ingooi van Jonas Knudsen veroorzaakte chaos in het strafschopgebied van de Kroaten, waarna Mathias Jörgensen van dichtbij succesvol afdrukte: 0-1. Danijel Subasic leek niet vrijuit te gaan bij de treffer, maar de doelman zag Mario Mandzukic razendsnel orde op zaken stellen voor Kraoatië.





De spits stond drie minuten na het openingsdoelpunt op de goede plaats om van een meter of zes de gelijkmaker binnen te werken. Mandzukic kreeg de bal gelukkig voor de voeten nadat Henrik Dalsgaard het leder bij het uitverdedigen in het gezicht van een teamgenoot had geschoten. Kroatië had weliswaar de overhand in het vervolg van de eerste helft, maar had het geluk dat Martin Braithwaite op Subasic stuitte en Christian Eriksen op slag van rust het aluminium raakte met een fijn balletje. Aan de overzijde scheerde een kopbal van Dejan Lovren voorbij het doel van Kasper Schmeichel.

Aan het begin van de tweede helft besloot Hareide toch maar wat meer voetbal in zijn elftal te brengen: de als verdedigende middenvelder opererende Andreas Christensen bleef in de kleedkamer achter ten faveure van Lasse Schöne. Die wissel pakte goed uit voor Denemarken: de ploeg kon voetballend betrekkelijk eenvoudig gelijke tred houden met Kroatië, waar sterspelers Luka Modric en Ivan Rakitic geen potten wisten te breken.

De eveneens ingevallen Nicolai Jörgensen kreeg achttien minuten voor tijd een mogelijkheid na goed voorbereidend werd van Yussuf Poulsen, maar de Feyenoorder kwam uiteindelijk niet verder dan een rollertje. Aan de overzijde dwong Ante Rebic Schmeichel nog tot een redding en kopte Ivan Perisic over na een voorzet van invaller Josip Pivaric. Een winnaar leverde de reguliere speeltijd uiteindelijk niet op, mede doordat pogingen aan weerszijden van Rakitic en Braithwaite in blessuretijd doel misten.

In de verlenging vloeiden de krachten bij beide teams langzaam weg, al maakte Denemarken nog de fitste indruk. Schöne volleerde in de eerste helft van de verlenging net naast, terwijl in de tweede helft een schot van Pione Sisto bijna een doelpunt opleverde. Een strafschoppenserie leek onoverkomelijk, maar vier minuten voor tijd kreeg Modric nog een uitgelezen mogelijk Kroatië in de verlenging in veilige haven te brengen. De middenvelder van Real Madrid mocht aanleggen voor een strafschop nadat Mathias Jörgensen in een uiterste krachtsinspanning Rebic had neergehaald, maar zag zijn poging vervolgens gekeerd door Schmeichel. In de beslissende strafschoppenserie misten Eriksen, Schöne en Nicolai Jörgensen voor Denemarken, waarna Rakitic de beslissende strafschop benutte.