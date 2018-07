Justin Kluivert verklaart AS Roma de liefde: ‘Ik houd van deze club’

Justin Kluivert heeft zich in gesprek met Roma TV uitgebreid uitgelaten over zijn overstap van Ajax naar AS Roma. De negentienjarige buitenspeler signeerde anderhalf week geleden een vijfjarig contract in Stadio Olimpico. Ajax toucheerde minimaal 17,25 miljoen euro voor de verkoop van Kluivert, die bij Roma op jaarbasis naar verluidt ongeveer 1,5 miljoen euro gaat verdienen.

De enkelvoudig Oranje-international hoopt zich bij de Italiaanse grootmacht verder te kunnen ontwikkelen. "Ik voel me goed. Ik zit bij een ongelofelijke club en ik houd van deze club, dus ik kan niet wachten om te beginnen", vertelt Kluivert. "Ik denk dat dit voor mijn ontwikkeling als jonge speler een geweldige club is. Roma is een goede club voor mij en ik denk dat de club van mij een betere en sterkere speler kan maken en ik de club vooruit kan helpen."

"Vorig jaar was ik een zeer jonge speler, maar nu weet ik hoe de voetballerij werkt op het hoogste niveau", vervolgt de belofte. "Ik geniet ervan en ik heb het gevoel dat ik beter kan worden. Ik heb dat nodig en ik denk dat Roma mij die mogelijkheid biedt, vandaar dat ik voor de club gekozen heb. Ik heb de stap gemaakt om mezelf uit de dagen. We hebben een goede ploeg met verschillende types. Sommige jongens zijn erg vaardig met de bal, terwijl sommige goed zijn in het afpakken van de bal. Dat heb je nodig om een goede ploeg te zijn."

Kluivert kijkt vooral uit naar de samenwerking met Edin Dzeko en hoopt met Roma een gooi te doen naar de eerste Serie A-titel sinds 2001. "Ik houd van scoren en hij scoort vaak, dus hij is de beste speler van Roma", zegt hij. "Ik ben hier om Roma kampioen te maken. Ik weet dat het lang geleden is, maar ik denk dat het mogelijk is gezien de ploeg waaraan momenteel gebouwd wordt. We moeten het seizoen beginnnen met het idee dat het mogelijk is. Roma is vorig jaar bovendien ver gekomen in de Champions League, hopelijk kunnen we het aankomend seizoen zelfs beter doen."