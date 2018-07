‘Ik heb geen spijt van mijn beslissing om Lopetegui te ontslaan’

Spanje strandde zondag verrassend in de achtste finales van het WK. Gastland Rusland was in Moskou na strafschoppen te sterk, nadat de stand na 120 minuten 1-1 was. Het is de vierde keer dat Spanje op een WK strandt tegen de organisator Eerder werd verloren van Italië (1934), Brazilië (1950) en Zuid-Korea (2002). Op het WK van vier jaar geleden in Brazilië vloog het Zuid-Europese land er al in de groepsfase uit.

De voorbereiding voor het WK in Rusland verliep uitermate chaotisch. Twee dagen voor de eerste groepswedstrijd werd bondscoach Julen Lopetegui ontslagen door bondsvoorzitter Luis Rubiales, nadat Real Madrid de komst van de oefenmeester na het eindtoernooi wereldkundig had gemaakt. Met technisch manager Fernando Hierro aan het roer maakte Spanje weinig indruk in de groepsfase, al eindigde men wel als eerste in de groep. Tegen Rusland zakte het team van Hierro door de ondergrens, met bijna 1200 passes die amper voor gevaar zorgden.

“We waren superieur aan Rusland”, benadrukte Rubiales na afloop. “We vertrekken met pijn en het gevoel dat de tegenstander slimmer is geweest. Onze felicitaties.” De bondsvoorzitter benadrukte dat hij geen spijt heeft van zijn beslissing om Lopetegui weg te sturen. “Het is een moeilijke dag, een dag met veel pijn. Als je van mening bent dat je met volle overtuiging hebt gehandeld, moet je vooruit kijken en kijken naar waar we ons in vergist hebben.”

Spijt heeft Rubiales niet, zo herhaalde hij. “Ik heb geen spijt van mijn beslissing om Lopetegui te ontslaan. Ik heb dit met volle overtuiging gedaan, in lijn met mijn normen en waarden. Dit staat los van een resultaat in de toekomst, van dit resultaat. Nu moeten we kijken wat het beste is voor de selectie en de bond.” Koke was duidelijk in zijn commentaar. “Het ontslag van Lopetegui heeft ons niet veranderd, we wisten dat het een WK was en dat we alles moesten geven, Maar onze leider vertrok en Fernando Hierro heeft zijn best gedaan.”

“Hierro heeft gedaan wat hij kon en de spelers hebben hun uiterste best gedaan om aan de verwachtingen te voldoen.” Spanje kwam vroeg op voorsprong door een eigen doelpunt van Sergey Ignashevich, maar moest vlak voor rust de gelijkmaker toestaan. Scheidsrechter Björn Kuipers kende een strafschop toe, die werd benut door Artem Dzyuba. Een strafschoppenserie moest de beslissing brengen en daarin waren Koke en Iago Aspas de schlemiel. Ze waren de enige spelers die misten.