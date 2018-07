Real Madrid-legende: ‘Wat kan de VAR doen met een ‘schijtbak’ als arbiter?’

Na de uitschakeling van Spanje door Rusland in de achtste finales van het WK was er veel te doen om de rol die Björn Kuipers vertolkte in het Luzhniki Stadion. De arbiter uit Oldenzaal weigerde Spanje in de verlenging een strafschop toe te kennen na een vermeende overtreding van Ilya Kutepov op Sergio Ramos, hetgeen kwaad bloed zette in het Spaanse kamp. Real Madrid-legende Manolo Sanchís was na afloop des duivels.

De oud-verdediger, die gedurende zijn loopbaan meer dan 700 wedstrijden speelde voor de Koninklijke, was zijn emoties niet de baas na de Spaanse uitschakeling en richtte zich via Twitter in het bijzonder tot Kuipers. "Wat kan de VAR doen met een 'schijtbak' als arbiter?", vroeg Sanchís zich hardop af.

Kuipers nam na het bewuste duel in het Russische strafschopgebied tussen Kutepov en Ramos wel contact op met videoscheidsrechter Danny Makkelie, maar besloot de bal uiteindelijk niet op de stip te leggen. De Nederlandse scheidsrechter had Rusland in de eerste helft wél een strafschop gegeven, na een handsbal van Gerard Piqué.

Het buitenkansje werd benut door Artem Dzyuba, die daarmee de 1-1 voor zijn rekening nam. Na rust en in de verlenging werd er niet meer gescoord, waardoor een strafschoppenserie een winnaar moest opleveren. Igor Akinfeev maakte pogingen van Koke en Iago Aspas onschadelijk en bezorgde Rusland daarmee hoogstpersoonlijk een plekje in de kwartfinales van het WK.