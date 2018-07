Iniesta stopt als international: ‘Soms is het einde niet zoals je gedroomd had’

Andrés Iniesta heeft zondag zijn allerlaatste interland voor het nationale elftal van Spanje gespeeld. De middenvelder maakte na afloop van de eliminatie op het WK door gastland Rusland bekend dat hij zich niet meer beschikbaar stelt voor la selección Española. “Een geweldige periode is voorbij. Soms is het einde niet zoals je gedroomd had”, erkende Iniesta, die zodoende op 131 A-interlands blijft steken en binnenkort bij het Japanse Vissel Kobe gaat spelen.

“Dit was mijn laatste interland voor Spanje. Een moeilijk moment, maar de kritiek is nu even niet belangrijk. We vinden het heel erg dat we niet ons niveau hebben gehaald”, benadrukte Iniesta. “Dit was niet hoe ik mijn afscheid had geregisseerd.” Iniesta startte in Moskou op de bank en mocht in de 67e minuut alsnog binnen de lijnen komen. In de noodzakelijke strafschoppenreeks benutte hij zijn elfmetertrap, maar dat was niet voldoende.

“In het verleden hebben we ook moeilijke momenten gekend, maar slaagden we erin om op te staan. Nu zijn we helaas niet in staat geweest om te reageren. Een schitterende periode in persoonlijk opzicht is nu voorbij. Alles heeft een begin en een einde.” Iniesta was in 131 A-interlands goed voor 14 treffers en won twee EK’s (2008, 2012) en een WK (2010). In de finale van het WK tegen Nederland nam hij de enige treffer voor zijn rekening.

Iniesta denkt dat Spanje ook zonder hem een mooie toekomst heeft. "De selectie is van hoog niveau. Ze moeten nu proberen om deze klap zo snel mogelijk te boven te komen." De middenvelder is de tweede speler van zijn generatie die stopt als international, want ook Gerard Piqué keert niet meer terug in de nationale ploeg. De 31-jarige verdediger van Barcelona had eerder al aangegeven direct na het WK te bedanken.