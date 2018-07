Spaanse thuisblijver vernietigend: ‘Het enige wat ze doen is achteruit spelen’

Cesc Fàbregas baalt van de uitschakeling van Spanje op het WK. Het Zuid-Europese land moest zondagavond in de achtste finales na strafschoppen zijn meerdere erkennen in Rusland, waardoor het toernooi uitliep op een fiasco. Fàbregas werd niet opgenomen in de Spaanse selectie voor het WK en zag de ploeg uiteindelijk ideeëloos ten onder gaan.

Spanje genoot weliswaar veruit het meeste balbezit tegen Rusland, maar creëerde tegelijkertijd nauwelijks kansen. "Ik ben een groot fan van het tiki-taka-voetbal, maar er gebeurt niets", analyseerde de middenvelder van Chelsea het spel van la Furia Roja in de rust van de wedstrijd tegen Rusland bij de BBC. "We hebben in de eerste helft geen enkel gevaar gezien van de Spaanse ploeg, behoudens de kopbal van Diego Costa en het afstandsschot van Isco."

"Er lagen genoeg kansen om de diepte in te duiken. Onder anderen Diego Costa maakte voldoende loopacties, maar het enige wat ze doen is achteruit spelen. Ze spelen achteruit en willen alleen balbezit", vervolgde Fàbregas, die in het verleden zelf 110 interlands speelde voor Spanje, maar in aanloop naar het WK plaats moest maken voor anderen. "Het balbezit dient slechts de verdediging in plaats van de aanval. Het zou andersom moeten zijn."

De middenvelder zei na afloop 'sprakeloos' te zijn. "Volgens mij is Spanje een veel betere ploeg dan Rusland. De Russen hadden één plan: de strafschoppenserie halen en bidden. Het heeft zich uitbetaald." In de reguliere speeltijd hadden treffers van Sergey Ignashevich (eigen doelpunt) en Artem Dzyuba voor een 1-1 stand gezorgd, waarna missers van Koke en Iago Aspas Spanje uiteindelijk fataal werden in de beslissende strafschoppenserie.