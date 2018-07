Spanjaarden vervloeken Kuipers: ‘De VAR is er om te helpen en hij floot niet’

Zondagavond viel voor Spanje het doek op het WK. De wereldkampioen van 2010 dolf in het Luzhniki Stadion na strafschoppen het onderspit tegen gastland Rusland en kan zodoende zijn koffers pakken. Björn Kuipers eiste in Moskou een hoofdrol op, door Rusland in de eerste helft een strafschop toe te kennen na een handsbal van Gerard Piqué én Spanje geen strafschop toe te kennen in de verlenging na een vermeende overtreding op Sergio Ramos.

Ramos ging luttele minuten voor de beslissende strafschoppenserie in het strafschopgebied van de Russen onderuit na een duel met Ilya Kutepov, maar Kuipers weigerde de bal op de stip te leggen en haalde zich daarmee de woede van de Spanjaarden op de hals. "Ik heb het moment nog niet teruggezien, maar een verdediger van Rusland trok me aan mijn shirt en verhinderde me om aan de bal te komen", wordt Ramos na afloop van het duel geciteerd door onder andere ESPN. "We kunnen er niets aan doen. De VAR is er om te helpen en de arbiter floot niet."

Een eigen doelpunt van Sergei Ignashevich had Spanje na twaalf minuten voetballen een voorsprong geschonken, maar Rusland kwam dankzij een benutte strafschop van Artem Dzyuba nog in de eerste helft langszij. Na rust en in de aansluitende verlenging werd er niet meer gescoord, waardoor een strafschoppenserie een winnaar moest opleveren. Koke en Iago Aspas misten namens Spanje vanaf elf meter, waardoor la Furia Roja uiteindelijk als verliezer afdroop.

"Het is pijnlijk. De ploeg heeft er alles aan gedaan, maar het mocht niet baten. Meer konden we niet doen. Een strafschop was de enige manier waarop Rusland ons in gevaar kon brengen. In de verlenging hielden we de bal, maar strafschoppen zijn een loterij", vervolgt Ramos. De verdediger van Real Madrid zegt trots te zijn op zijn teamgenoten. "Na alle kritiek hebben we onszelf vandaag als ploeg bewezen. We zullen weer aanwezig zijn op het volgende grote toernooi. Sommige spelers zullen erbij komen, sommige zullen niet meer terugkeren, maar we zijn er altijd trots op om de nationale ploeg te vertegenwoordigen."

De Spaanse bondscoach Fernando Hierro was na afloop ontgoocheld. De oud-verdediger werd vlak voor het begin van het WK naar voren geschoven als opvolger van de ontslagen Julen Lopetegui, maar slaagde er uiteindelijk dus niet in Spanje naar de wereldtitel te leiden. "Als iemand een verantwoordelijke hiervoor wil aanwijzen, dan kan ik dat zijn", vertelt hij aan Telecinco. "Het is moeilijk om 120 minuten lang voortdurend aan te vallen. Het team heeft er alles aan gedaan."