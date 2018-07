Rusland stunt met 'Wonder van Luzhniki’ en stuurt Spanje naar huis

Spanje is in de achtste finales van het WK gesneuveld. De wereldkampioen van 2010 moest zondagavond in het Luzhniki Stadion na strafschoppen zijn meerdere erkennen in gastland Rusland. Treffers van Sergey Ignashevich (eigen doelpunt) en Artem Dzyuba zorgden na negentig minuten voetballen voor een 1-1 stand, waarna de verlenging die volgde geen verandering meer aanbracht in de stand. In de beslissende strafschopserie trok Rusland vervolgens aan het langste eind, waardoor het land in de kwartfinales tegenover de winnaar van het duel tussen Kroatië en Denemarken staat.

Beide bondscoaches hadden enkele opvallende wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van hun vorige WK-duel. Opvallendste slachtoffer bij Spanje was Andrés Iniesta, die plaats moest maken voor Marco Asensio, terwijl ook Thiago Alcántara en Dani Carvajal waren gepasseerd ten faveure van Koke en Nacho. Bij Rusland werd smaakmaker Denis Cherchysev vervangen door Artem Dzyuba. Spanje won nog nooit van een gastland tijdens de knock-outfase van een WK, maar de ploeg van Fernando Hierro was desalniettemin de torenhoge favoriet om door te stoten.

Na het startsignaal van scheidsrechter Björn Kuipers was snel duidelijk dat Rusland de nadruk zou leggen op zo lang mogelijk de nul houden. Het gastland kreeg na tien minuten echter een domper te verwerken, want Sergey Ignashevich werkte de bal in eigen doel. Bij een vrije trap van Spanje was de Russische verdediger vooral bezig met Sergio Ramos, waardoor eerstgenoemde onbedoeld het leer in eigen doel werkte en zo zorgde voor de tiende eigen goal op dit WK: 1-0.

Spanje bleef na de treffer domineren en Rusland kwam er nauwelijks aan te pas. De Russen werden zelden gevaarlijk en David de Gea hoefde zich niet in het zweet te werken. Rusland leek met een achterstand de rust in te gaan, maar Gerard Piqué hielp de Russen een handje. De verdediger raakte in het strafschopgebied de bal aan met zijn hand, waarna Kuipers gedecideerd naar de stip wees. Dzyuba bleef rustig en schoot de gelijkmaker tegen de touwen: 1-1. Daarna zocht Spanje naarstig naar de voorsprong, maar Igor Akinfeev hield zijn doel tot aan de rust schoon.

Na de onderbreking zakte Rusland verder in, terwijl Spanje een gaatje probeerde te vinden. Hierro trachtte met de intrede van Iniesta halverwege de tweede helft de winst te forceren, maar de omsingeling leidde tot niets. De grootste kans was voor Iniesta, maar de Spanjaard zag zijn schot gekeerd door Akinfeev. Rusland kon aan de andere kant van het veld weinig klaarspelen via de counters, waardoor Kuipers na negentig minuten en blessuretijd affloot bij een 1-1 tussenstand.

In de verlenging die volgde veranderde het spelbeeld niet: Spanje zocht naar een doelpunt, maar pogingen van Asensio en Piqué konden Akinfeev niet verontrusten. De doelman redde daarna ook nog op een schot van invaller Rodrigo, alvorens hij in de beslissende strafschoppenserie uitgroeide tot de held van Rusland. Akinfeev keerde de strafschoppen van Koke en Aspas en zag geen van zijn teamgenoten vervolgens falen vanaf elf meter.