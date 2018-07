Kritiek op jeugdbeleid van Chelsea: ‘Het is mentaal erg moeilijk’

Ruben Loftus-Cheek komt uit de jeugdopleiding van Chelsea, maar sinds zijn debuut speelde hij slechts 32 wedstrijden in het eerste elftal van the Blues. De 22-jarige middenvelder, die dit seizoen op huurbasis voor Crystal Palace speelde, vindt dat talenten meer kansen zouden moeten krijgen op Stamford Bridge.

“Het is zó moeilijk om eerst alles te spelen en om daarna geen kans te krijgen bij de senioren”, aldus Loftus-Cheek in een interview met Sky Sports. “Het is mentaal erg moeilijk. Vanaf een jaar geleden heb ik zoveel geleerd van wedstrijden spelen. Een wedstrijdsituatie is heel anders dan een situatie op de training.”

“Het is moeilijk om het vertrouwen van Gareth Southgate en Roy Hodgson en het gebrek aan vertrouwen van Antonio Conte in mij te vergelijken, want Chelsea is een grote club en de managers daar staan onder druk. Misschien willen ze de gok niet nemen met een jonge speler. Maar ik begrijp niet volledig wat zich daar achter de schermen allemaal afspeelt.”

Loftus-Cheek, die tijdens het WK in Rusland drie wedstrijden in actie kwam en goed was voor een assist, heeft bij Chelsea nog een contract tot de zomer van 2021. De zevenvoudig A-international kwam in dienst van Crystal Palace tot twee treffers en vijf assists in 25 optredens.