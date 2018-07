‘We zullen hem dit jaar niet voor vijftig miljoen euro verkopen’

Benjamin Pavard is een van de verrassingen van het WK. De 22-jarige rechtsback staat verdedigend zijn mannetje en scoorde in de achtstefinalewedstrijd tegen Argentinië (4-3 winst) op schitterende wijze. Een transfer naar een Europese topclub lijkt stilaan tot de mogelijkheden te behoren.

VfB Stuttgart, de club waar Pavard tot medio 2021 onder contract staat, is echter niet van plan om het talent zomaar te laten gaan. “Benjamin stond als Bundesliga-speler al op de rader van grote Europese clubs. Die interesse is nu alleen maar toegenomen”, aldus sportief directeur Michael Reschke in een interview met de Stuttgarter Nachrichten.

“We willen de speler behouden, maar we wachten gewoon af wat de komende weken en maanden brengen. We zullen Pavard dit jaar in ieder geval niet voor vijftig miljoen euro verkopen”, aldus Reschke, die wel van plan is om na het WK om de tafel te gaan met de zaakwaarnemer van Pavard. Eventueel om een salarisverhoging te bespreken.

Reschke is zich immers bewust van de potentie van Pavard: “Hij zal tot de beste verdedigers van de wereld gaan behoren. We weten dat hij uitstekende technische vaardigheden heeft en dat zo’n schot (als dat tegen Argentinië, red.) er wel in zat, maar tot nu toe heeft hij dat geheim (dat Pavard over een uitstekend schot beschikt, red.) behoorlijk lang bewaard.”