‘We vroegen ons af of Mbappé toevallig op de brommer zat’

Kylian Mbappé maakte veel indruk in de achtstefinalewedstrijd tussen Frankrijk en Argentinië. De aanvaller scoorde twee keer en maakte ook op Florian Thauvin veel indruk. De aanvaller van Olympique Marseille was in ‘shock’. Het interview met Thauvin is hieronder te bekijken.