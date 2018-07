Griezmann vreest: ‘Ze zullen tijdrekken, vallen, naar de scheidsrechter gaan’

Frankrijk wist zich te kwalificeren voor de kwartfinale van het WK door Argentinië te verslaan. Les Bleus nemen het vrijdag op tegen Uruguay, dat Portugal met 2-1 wist te verschalken. Antoine Griezmann verwacht een pittig duel met de Zuid-Amerikanen, maar stelt dat Frankrijk in staat is om de lastige klus te klaren.

“Uruguay zal hetzelfde zijn als Atlético Madrid”, doelt de spits van los Colchoneros onder meer op het feit dat enkele spelers van Uruguay bij de Madrileense club actief zijn. “Ze zullen tijdrekken, vallen, naar de scheidsrechter gaan. Daar moeten we mee leren zien om te gaan. De wedstrijd zal saai zijn, aangezien zij alleen dat zullen gaan brengen.”

Edinson Cavani was zaterdagavond de grote man aan de kant van Uruguay door beide treffers te produceren. De spits kon het duel met Portugal niet afmaken vanwege een lichte blessure en werd gewisseld. Griezmann zegt tegenover de Franse media dat de mogelijke afwezigheid van de aanvaller van Paris Saint-Germain Frankrijk goed zal uitkomen.

“Hij is in mijn ogen de beste spits. Hij scoort aan de lopende band en werkt keihard voor de ploeg. Als hij geblesseerd is, zal dat veel veranderen”, aldus Griezmann, die ook lovend is over teamgenoot Kylian Mbappé: “Het is aan ons om hem goed te laten voelen. Uruguay gaat waarschijnlijk hem anders benaderen. Het is aan ons om hem de juiste ballen te geven.”