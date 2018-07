‘Ik stuurde naar Neymar: ’Is dit serieus? Weet jij hier iets van? Ik word gek‘’

Paulinho maakte vorig jaar zomer de overstap van Guangzhou Evergrande naar Barcelona. Veel fans van de grootmacht zagen de komst van de Braziliaan niet zitten, maar inmiddels is de middenvelder een gewaardeerde kracht in Catalonië. Paulinho benadrukt dat hij door Lionel Messi tijdens een interland met Argentinië voor het eerst ging nadenken over de stap naar Barcelona.

De middenvelder maakte eerder al wereldkundig dat Messi bij een vrije trap van Brazilië naar Paulinho toeliep om te vragen of hij naar Barcelona zou willen gaan. “Dat was het ook. Geen uitleg. Hij draaide zich om en liep weg. Ik had niet eens tijd om na te denken en zei gewoon: ‘Als je me mee wil nemen, ga ik!’”, memoreert Paulinho bij The Players’ Tribune. “Ik dacht: is hij serieus? Waarom zei hij dat?"

"Ik dacht dat hij misschien een grap maakte en dat hij me uit mijn concentratie wilde halen. Na het duel gaf ik een beveiliger mijn shirt en vroeg hem of hij het aan Messi wilde geven. Hij kwam terug uit de kleedkamer van Argentinië met het shirt van Messi", aldus Paulinho, die even later werd geconfronteerd met de geruchten over een transfer naar Barcelona. De Braziliaan belde zijn zaakwaarnemer op.

“Ik zei: ‘Ik word gek. Zeg me of dit echt is of niet!’ Hij zei: ‘Nou, het is lastig. Misschien, misschien niet.’ Ik stuurde naar Neymar: ‘Man, is dit serieus? Weet jij hier iets van? Ik word gek, echt waar.’ Maar hij zat met zijn eigen transferperikelen, dus hij wist het niet zeker”, aldus de routinier, die uiteindelijk voor veertig miljoen euro de overstap zou maken.