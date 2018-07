Vijf Nederlanders genomineerd voor prestigieuze Golden Boy-award

Matthijs de Ligt is opnieuw genomineerd voor de Golden Boy-award. De verdediger van Ajax maakt zodoende kans om uitgeroepen te worden tot het grootste Europese voetbaltalent onder de 21 jaar. De verkiezing wordt sinds 2003 georganiseerd door Tuttosport.

De achttienjarige De Ligt is niet de enige Nederlander die is genomineerd, want ook Justin Kluivert hoort bij de honderd gegadigden. De aanvaller, die Ajax onlangs inruilde voor AS Roma, stond vorig jaar ook al op de lijst. Abdelhak Nouri werd toen ook genomineerd.

Andere Nederlanders die meedingen naar de Golden Boy-award zijn, Justin Bijlow (Feyenoord), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United) en Teun Koopmeiners (AZ). Martin Ödegaard, Mauro Júnior en Ritsu Doan zijn eveneens genomineerd. De prijs gaat echter vrijwel zeker naar Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain.

De lijst van honderd spelers zal de komende maanden steeds verder worden ingekort. In november blijven er twintig ‘finalisten over. De laatste Nederlander die de Golden Boy won, was Rafael van der Vaart in 2003. Vorig seizoen kroonde Mbappé zich overigens tot winnaar.