‘De fans kunnen rustig blijven, want het verhaal over Real klopt niet’

Juan Quintero heeft zich met zijn spel op het WK in Rusland naar verluidt in de kijker gespeeld bij Real Madrid. Rodolfo D’Onofrio, de voorzitter van River Plate, heeft er echter vertrouwen in dat de 25-jarige aanvallende middenvelder ook na de zomer te bewonderen zal zijn in Buenos Aires.

River Plate huurt de veertienvoudig international van Colombia sinds de winter van FC Porto en bedong tijdens de onderhandelingen een optie tot koop. Het contract van Quintero loopt in Portugal nog tot de zomer van 2021 door. “De fans van River Plate kunnen rustig blijven, want het verhaal over Real Madrid klopt niet”, aldus D’Onofrio in de Argentijnse media.

“River heeft over Real niets gehoord van Quintero. We hebben bovendien al bepaald wat er gaat gebeuren. Het is al geregeld. Het is al uitgemaakt hoe we het geld gaan betalen dat we naar FC Porto moeten overmaken. Dat is financieel geen probleem, want we kunnen nu akkoord gaan en het bedrag uitsmeren over een paar maanden.”

River Plate heeft naar verluidt tot 15 december de tijd om de optie tot koop ter waarde van 3,75 miljoen euro te lichten. Quintero maakte zijn profdebuut bij Envigado en speelde later voor Atlético Nacional, Pescara, Stade Rennes, Independiente Medellín en dus voor FC Porto en River Plate. Op het WK was Quintero goed voor een doelpunt en twee assists.