‘Juventus steggelt over clausule na akkoord van 25 miljoen over WK-ganger'

Marko Pjaca gaat mogelijk een transfer naar Fiorentina maken. La Viola heeft volgens de zondageditie van La Nazione een akkoord bereikt met Juventus, maar de kampioen van Italië wil wel de mogelijkheid hebben om de Kroaat voor hetzelfde bedrag na één seizoen weer terug te halen. Pjaca ligt tot medio 2021 vast bij la Vecchia Signora.

De 23-jarige aanvaller werd het afgelopen halfjaar verhuurd aan Schalke 04, waarvoor hij negen keer in actie kwam. Pjaca, die dit WK onderdeel uitmaakt van de selectie van Kroatië en twee wedstrijden heeft meegedaan, wordt door de clubleiding nog niet beschouwd als iemand die in aanmerking komt voor een regelmatig optreden bij de Italiaanse topclub, zo klinkt.

Zodoende zouden club en speler openstaan voor een vertrek uit Turijn en nu zou Fiorentina beet hebben. La Viola aast al langere tijd op de diensten van Pjaca, die in de ogen van Juventus nog zeker kan groeien. Daarom wil Juve de mogelijkheid behouden om de Kroaat na het komende seizoen terug te halen als men onder de indruk is van zijn ontwikkeling. De clubs zijn nog in onderhandeling over de hoogte van de terugkoopclausule.

Pjaca kwam in de zomer van 2016 voor een bedrag van circa 23 miljoen euro over van Dinamo Zagreb. De achttienvoudig A-international kwam sindsdien slechts twintig keer in actie voor Juventus, met één doelpunt en nul assists als resultaat. Eerder kwam de buitenspeler uit voor de Kroatische clubs NK ZET 1927 en NK Lokomotiva.