‘Ajax en AS Roma kondigen transfer van dertig miljoen maandag aan’

Hakim Ziyech vertrekt dan toch nog naar AS Roma. Televisiezender Arryadia TV claimt althans dat de clubs elkaar hebben gevonden in een transfersom van dertig miljoen euro en dat de deal maandag wereldkundig wordt gemaakt.

Ziyech bereikte begin juni overeenstemming met Roma over een contract voor vijf seizoenen. De transfer leek daardoor snel afgerond te kunnen worden, maar Roma bracht na dat persoonlijke akkoord geen formeel bod meer uit, zo meldde De Telegraaf maandag. Sportief directeur Monchi versterkte zijn club vervolgens met Javier Pastore van Paris Saint-Germain.

De Argentijn kan op dezelfde posities spelen als Ziyech en dus leek laatstgenoemde een streep te moeten zetten door een avontuur in het Stadio Olimpico. Nu lijkt de 21-voudig international, die namens Marokko drie groepswedstrijden in actie kwam op het WK, zijn koffers alsnog te kunnen pakken voor een vervolg van zijn carrière in de Serie A.

Ziyech begon zijn loopbaan bij sc Heerenveen en via FC Twente kwam hij in de zomer van 2016 bij Ajax terecht. De Amsterdammers betaalden elf miljoen euro en zullen een fractie van de transfersom aan FC Twente moeten afstaan wanneer zij Ziyech uitgeleide doen. De Drontenaar speelde 81 wedstrijden voor Ajax en kwam daarin tot 19 doelpunten en 37 assists.