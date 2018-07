‘In Groningen boorde hij Ajax vorig jaar het kampioenschap door de neus’

Sjaak Swart wordt dinsdag tachtig jaar en naar aanleiding van het aanstaande feestje staat Mister Ajax deze week veelvuldig in de belangstelling. De oud-aanvaller van de Amsterdammers windt zich vandaag de dag nog vaak op over de beslissingen van de scheidsrechters en met de komst van de VAR heeft Swart er een nieuwe irritatiepunt bij.

“Man, die kunnen ze beter meteen weggooien. Zitten ze naast elkaar naar herhalingen te kijken en dan nog zien ze het fout. Opdoeken die zooi!", zegt Swart in gesprek met De Telegraaf. “Kost elke keer ook nog bijna twee minuten. Het haalt de vaart uit de wedstrijd. Voetbal moet snelheid houden. Tegenwoordig leggen ze het spel stil voor een jongen met kramp. Die lieten ze vroeger gewoon liggen, speelden wij omheen.”

Swart staat bekend om zijn kritische blik op de arbitrage en vooral Bas Nijhuis is de afgelopen tijd het mikpunt geweest van de oud-buitenspeler. “Weet je hoeveel punten Ajax heeft gehaald in de wedstrijden die Nijhuis floot? Gemiddeld één. In Groningen boorde hij Ajax vorig jaar twee punten en dus het kampioenschap door de neus. Drie zuivere strafschoppen niet gegeven.”

De voormalig dribbelaar ergert zich af en toe aan Nijhuis, die vaak aanschuift bij Voetbal Inside. "Kwam hij in dat tv-programma van Johan Derksen oliebollen brengen. Man, je bent zelf de grootste oliebol. Later floot-ie me, wedstrijd van Lucky Ajax. Kwam hij heel sportief naar me toe. Hebben we even gezellig zitten lullen. Toen was hij aardig."