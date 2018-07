Aanvoerder van NAC Breda keert na één jaar terug naar vaderland

Pablo Marí heeft NAC Breda verlaten. Deportivo la Coruña communiceert dat men de 24-jarige centrale verdediger voor één seizoen huurt van Manchester City, met een optie tot koop. Het contract van Marí loopt in Engeland medio 2019 af.

Marí hoeft enkel nog de medische keuring te ondergaan en zal daarna zijn handtekening zetten bij de club van voormalig trainer Clarence Seedorf, die na de zomer uitkomt in LaLiga2. Depor versterkte zich eerder al met vier transfervrije voetballers: Dani Giménez, Christian Santos, Pedro Sánchez en Sebastián Dubarbier.

Marí liet eerder bij monde van zijn zaakwaarnemer weten dat een langer verblijf bij NAC eventueel tot de mogelijkheden behoorde: “NAC is niet uitgesloten, maar staat op dit moment niet op de lijst met opties.” De aanvoerder vertrekt nu dus na één seizoen weer bij De Parel van het Zuiden.

Marí, die 32 wedstrijden voor NAC speelde, begon zijn carrière bij Real Mallorca en via Gimnàstic kwam hij in de zomer van 2016 tegen een transfersom van ongeveer twee ton bij Manchester City terecht. The Citizens stalden het talent bij achtereenvolgens Girona en NAC Breda.