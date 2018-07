Middenvelder van Barcelona zeer gewild: ‘We hebben veel opties’

Rafinha is sinds dit weekend weer speler van Barcelona, aangezien de huurperiode van de 25-jarige middenvelder bij Internazionale ten einde is gekomen. I Nerazzurri hebben de optie tot koop, die 35 miljoen euro bedroeg, niet gelicht en vader annex zaakwaarnemer Mazinho benadrukt dat zijn zoon, die nog tot medio 2020 vastligt bij Barcelona, overal naartoe kan.

“Vanaf vandaag is hij speler van Barcelona”, zegt Mazinho in gesprek met FCInterNews. “Hij was blij bij Inter en heeft alles gedaan om zijn kans te grijpen. Er is geen twijfel dat zijn doel was om te blijven, maar dat is niet gebeurd en nu gaan we werken met Barcelona. We hebben veel opties en veel clubs zijn geïnteresseerd.”

“We wachten tot het WK voorbij is, dan zijn we klaar om te werken (aan een eventuele transfer, red.). We hebben geen contact gehad met Barcelona en Inter toen het seizoen voorbij was. Ik krijg nieuws over mijn zoon door via de kranten. We konden niet meer wachten op de eventuele komst van Inter en we gaan ze ook geen voorkeursbehandeling geven."

“Zoals ik zei: er zijn veel gegadigden en we moeten nadenken over zijn toekomst. Ik wil duidelijk maken dat Rafinha bij Inter wilde blijven. Jammer genoeg is dat niet gebeurd. Hij hield van de fans en zij waardeerden hem ook. Maar nu moeten we weer vooruit”, besluit Mazinho, die eerder al aangaf dat clubs uit LaLiga, de Ligue 1, de Bundesliga en de Serie A zich hebben gemeld.