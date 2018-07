‘Vroeg of laat wint een Aziatisch of Afrikaans land het WK’

De vijf Afrikaanse landen die deelnamen aan het WK zijn uitgeschakeld en van de Aziatische deelnemers zit enkel nog Japan in het toernooi. Desondanks denkt Emmanuel Petit, die met Frankrijk het WK van 1998 won, dat een land uit Afrika of Azië in de toekomst heel ver kan komen op het wereldkampioenschap.

“Ik zeg niet dat het in Qatar al gaat gebeuren, of in 2026, maar vroeg of laat zullen dit soort landen uit Azië of Afrika het WK winnen. Zeker weten”, aldus de 47-jarige Petit in gesprek met de Daily Mirror. “Veel Afrikanen spelen in Europa, sommigen voor de grootste clubs, en dat was twintig, dertig jaar geleden niet het geval. Dat geldt ook voor Aziatische spelers. Dat zie je al bij de voetballers uit Zuid-Korea en Japan.”

“In Azië heeft China bovendien het voetbal centraal gesteld in de hele gemeenschap. Veel andere landen hebben het niveau wat voetbal betreft eveneens flink opgekrikt. Kleine landen zijn tegenwoordig ook niet meer klein meer. Ze zijn fysiek en technisch goed voorbereid en hebben meer potentie. Ik ben blij verrast met wat ik tot dusverre tijdens het WK heb gezien.”

De 2-0 nederlaag van Duitsland tegen Zuid-Korea kwam voor Petit niet geheel als een verrassing. “Ze (Duitsland, red.) deden mij denken aan 2002. Ze hadden dezelfde lichaamstaal, dezelfde spirit, dezelfde instelling. Ze hadden het erg zwaar: geen inspiratie, geen creativiteit, geen vuur en geen verlangen”, besluit Petit, die verwacht dat Brazilië het WK wint, maar Kroatië aanmerkt als dark horse.