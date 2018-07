WK-ganger loopt speeltijd mis door toiletbezoek: ‘Hij moest eigenlijk invallen’

Pejman Montazeri had namens Iran graag speelminuten gemaakt op het WK in Rusland, maar de 46-voudig international heeft vanwege een wel heel ongelukkige reden niet kunnen aantreden op het mondiale eindtoernooi. Vanwege een toiletbezoek kon de 34-jarige verdediger geen minuten maken bij het duel met Marokko.

De routinier mocht tijdens de eerste wedstrijd tegen de Afrikanen (0-1 winst) invallen van bondscoach Carlos Queiroz. Toen de trainer de verdediger tien minuten voor tijd, bij een 0-0 tussenstand, opzocht om hem duidelijk te maken dat hij van hem gebruik wilde maken, werd Queiroz duidelijk dat Montazeri even niet beschikbaar was. Daarop besloot de ongeduldige coach om Majid Hosseini in te brengen.

De 22-jarige stopper was blij dat hij minuten mocht maken. "Eigenlijk moest Pejman invallen, maar hij moest naar het toilet", wordt Hosseini geciteerd door lokale media. De jonge verdediger maakte indruk op de bondscoach, aangezien Hosseini tegen Spanje (0-1 nederlaag) en Portugal (1-1) in de basis startte. De vergaarde vier punten waren voor Iran echter niet voldoende om de volgende ronde te halen.