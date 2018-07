‘Feyenoord gaat strijd aan om ‘non-League Riyad Mahrez’’

Yasin Ben El-Mhanni gaat mogelijk aan de slag bij Feyenoord. Goal meldt dat de Rotterdammers belangstelling hebben voor de 22-jarige rechtsbuiten, die zonder club zit sinds hij vertrok bij het tweede elftal van Newcastle United.

El-Mhanni is een in Londen geboren Marokkaanse Engelsman die zijn loopbaan begon bij de AG Academy. Hierna kwam hij uit voor Barnet, Aldershot Town, Farmborough en Lewes, alvorens hij in de zomer van 2016 een contract tekende bij Newacastle. Hij speelde slechts twee wedstrijden in het eerste elftal van the Magpies.

Voordat El-Mhanni zijn geluk beproefde in het profvoetbal, speelde hij in de zaal en op straat. Hij maakte filmpjes van zijn acties en trucs en zette die op YouTube. De beelden werden bijzonder vaak bekeken en zo verdiende El-Mhanni commerciële klussen voor Sports on Screen. El-Mhanni vloog ook vaak naar Spanje om voetballers te consulteren over trucs in het voetbal, onder wie Cristiano Ronaldo en Neymar.

El-Mhanni, die in februari door de krant Chronicle Live nog werd omschreven als ‘non-League Riyad Mahrez’, trainde in het verleden mee bij clubs als Watford, Bournemouth, West Bromwich Albion, Crystal Palace en Chelsea. Bij laatstgenoemde club werd El-Mhanni getraind door interim-manager Guus Hiddink. Hij speelde uiteindelijk twee wedstrijden voor de beloften en scoorde bij zijn debuut voor the Blues.