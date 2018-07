'Ik heb nog nooit iemand met zo'n explosieve sprint gezien, revolutionair'

Kylian Mbappé maakte zaterdag indruk tijdens de wedstrijd tussen Frankrijk en Argentinië (4-3) door onder meer twee keer het net te vinden. De aanvaller van Paris Saint-Germain was hierdoor medeverantwoordelijk voor de uitschakeling van Lionel Messi. Jan Mulder baalt dat de dribbelaar van Barcelona niet meer op het WK te zien zal zijn, ook al omdat Cristiano Ronaldo met Portugal eveneens is geëlimineerd.

“Op het vlak van namen en uitstraling zal het toernooi ze wel missen, maar Portugal en Argentinië verdienden het niet. Argentinië was echt een rommeltje. Een beetje kindervoetbal”, analyseert de oud-voetballer bij het Belgische Sporza Villa. “Het lijkt wel alsof coaches die zo'n ster in het team hebben minder aan het team denken.”

Mulder zegt genoten te hebben van het spel van Mbappé, die een plaag vormde voor de defensie van de Argentijnen. “Ik heb nog nooit iemand met zo'n explosieve sprint gezien. Revolutionair”, aldus Mulder, die wordt aangevuld door zijn zoon Youri: “Het is een versnelling in de versnelling. Hij schakelt nog een keer. Het is een wonderkind met ongelooflijke kwaliteiten. Dit seizoen heb ik hem nog niet zo goed gezien als tegen Argentinië.”

Youri Mulder wil echter nog niet beamen dat er sprake is van een wereldster. “Nee, ik denk dat hij in de verste verte niet zo'n goede voetballer is als Messi." Een vergelijking met Ronaldo is ook niet op zijn plaats, aldus Mulder. "Nee, dat denk ik ook niet. Ronaldo is nog veel meer een winnaar. Elke keer weer willen presteren. Die honger is zo ongelooflijk groot, die heeft niemand."