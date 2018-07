Sporting vindt razendsnel nieuwe trainer na ontslag Mihajlovic

Sporting Portugal heeft een nieuwe trainer gevonden. De 58-jarige José Peseiro heeft namelijk een contract voor één seizoen getekend met een optie op een tweede jaar. De Portugees zat zonder werk sinds zijn vertrek in mei bij Vitória Guimarães.

Peseiro slaagde erin om het financieel geplaagde Vitória te behouden voor het hoogste niveau, maar besloot desondanks om zijn tot medio 2019 doorlopende contract met wederzijds goedvinden te laten ontbinden. Eerder werkte de oud-aanvaller bij onder meer Real Madrid (assistent), Panathinaikos, Sporting Braga en FC Porto.

Peseiro stond ook al eens voor de groep bij Sporting, want in het seizoen 2004/05 was hij de technisch eindverantwoordelijke in Estádio José Alvalade. Hij leidde de club naar de derde plaats in de competitie, vier punten achter kampioen Benfica. In de UEFA Cup versloeg Sporting onder meer Feyenoord, maar verloor men de finale van CSKA Moskou.

Peseiro nam in oktober 2005 ontslag nadat Sporting in de eerste ronde van de UEFA Cup was uitgeschakeld door Halmstads BK. Hij is bij Sporting de opvolger van Sinisa Mihajlovic, die slechts negen dagen in dienst was bij de werkgever van (nu nog) Bas Dost. De Serviër was aangesteld door Bruno de Carvalho, maar deze voorzitter werd later afgezet.